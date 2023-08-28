Чаще всего пассажиры БКЛ оплачивают проезд по биометрии на станции "Электрозаводская"

В системе оплаты проезда по распознаванию лица зарегистрировано свыше 320 тыс. пользователей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиры Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена чаще всего оплачивают проезд по биометрии на станции "Электрозаводская". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Собрали топ станций БКЛ, где пассажиры оплачивают проезд по биометрии чаще всего: "Электрозаводская", "Деловой центр", "Кунцевская", - отмечается в публикации.

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит департамент транспорта, уточнил, что сервис заработал на новых станциях БКЛ с момента полного запуска движения. Сейчас оплатить проезд по распознаванию лица можно на всех станциях метро и МЦК, речном транспорте и железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса".

"Сейчас в системе оплаты проезда по распознаванию лица зарегистрировано свыше 320 тыс. пользователей. На БКЛ этот надежный, безопасный и самый современный сервис заработал на новых станциях с момента полного запуска движения, сегодня он очень востребован у пассажиров", - заключил Ликсутов.