На севере Красноярского края отменили особый противопожарный режим

По данным регионального лесопожарного центра, на территории края не зафиксировали действующих лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменен в пяти районах на севере Красноярского края из-за стабилизации ситуации с пожарами. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Особый противопожарный режим действовал на севере региона с конца мая. "Особый противопожарный режим отменен в Енисейском, Северо-Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском районах Красноярского края", - говорится в сообщении.

По данным регионального лесопожарного центра, на территории Красноярского края нет действующих лесных пожаров. "Обстановку в онлайн-режиме контролируют беспилотники и 144 камеры видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи. При обнаружении возгорания на место незамедлительно выдвигаются мобильные группы для тушения", - пояснили в центре.

В МЧС рекомендуют, несмотря на снятие особого противопожарного режима, пользоваться открытым огнем с осторожностью, особенно если на улице ветрено.