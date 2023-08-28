28 августа, 10:18

В Кашире завершили благоустройство набережной реки Оки

На площади 6,5 га создана новая зона отдыха с прогулочными дорожками, настилами, качелями, смотровыми площадками

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству набережной реки Оки завершили в подмосковной Кашире, на территории создали зоны отдыха с прогулочными дорожками и смотровыми площадками. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Подошли к концу работы по благоустройству набережной реки Оки в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной. Благодаря победе в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, территория превратилась в современную рекреационную зону, где созданы все условия для полноценного отдыха. Реализация этого проекта помогает раскрыть потенциал Каширы, как нового большого туристического кластера", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что на площади 6,5 га создана новая зона отдыха с прогулочными дорожками, настилами, качелями, смотровыми площадками. На территории также оборудовали детскую и спортивную площадки. Кроме того, на набережной появилась площадь для проведения мероприятий.

Поясняется, что открытие обновленного пространства приурочили ко Дню города. 

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