Песков сообщил об отсутствии информации о похоронах Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье до объявления результатов экспертизы, потому что этому факту были "очевидные подтверждения", отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Информации о похоронах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пока нет, решение в первую очередь будет зависеть от родственников погибшего, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников", - сказал представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин посетить похороны, Песков пояснил: "Пока мы не знаем, когда, каким образом [состоятся похороны]". "Поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может", - добавил он.

Соболезнования от президента

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина в связи с его гибелью до объявления результатов экспертизы, потому что этому факту были "очевидные подтверждения", пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент выразил соболезнования его [Пригожина] семье", - сказал представитель Кремля, напомнив, что соответствующие заявления Путин сделал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Вы понимаете, что есть информация де-факто, но, чтобы оперировать этим де-юре, нужно было дождаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидные подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, другие материалы, которые свидетельствовали о том, [что Пригожин был на борту]. Поэтому президент выразил уже соболезнования", - пояснил Песков.

При этом он добавил, что "для юридических процедур необходимо было дождаться экспертизы, генетической и биологической, которая была завершена вчера".