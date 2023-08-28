Концепция языковой политики России внесена в правительство

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выразил надежду, что документ поможет "в многонациональной, многоязычной стране сохранять родные языки"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Концепция языковой политики РФ подготовлена и направлена в правительство. Об этом ТАСС сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

"Мы ждем и активное принимали участие [в работе над документом], должна появиться в ближайшее время концепция языковой политики в РФ. Новый документ, внесен в правительство. Надеюсь, осенью документ появится", - сказал Гильмутдинов.

Он выразил надежду, что документ поможет "в многонациональной, многоязычной стране сохранять родные языки".

"В документе прописана позиция государства в отношении сохранения родных языков. Государство таким образом заявляет о своей идеологии, подходах", - заключил первый зампредседателя комитета.

В октябре заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что в России разрабатывается концепция государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности. По его словам, документ "должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранению цивилизационного суверенитета".