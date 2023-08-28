Команда Конюхова совершит полет над Эльбрусом на паралете в сентябре

Это станет частью подготовки к экспедиции на Северный полюс

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин планируют совершить полет над Эльбрусом на двухместном паралете в середине сентября. Это станет частью подготовки к экспедиции на Северный полюс, сообщил второй ТАСС в понедельник пилот Игорь Потапкин.

"Полеты назначены ориентировочно на середину сентября. Мы выйдем в район плато Джылы-Суу и будем проводить полеты с выполнением рекордных попыток. Если позволит погода и не подведет техника, выполним пролет над Эльбрусом, который станет подготовительным этапом к полету на Северный полюс в 2024 году", - рассказал Потапкин.

Полет в Приэльбрусье будет совершен для установления национального и мирового рекорда высоты для экипажа двухместного паралета. "В составе экспедиции шесть человек, в том числе Федор Филиппович [Конюхов], конкретное место локации выбрано, это в Приэльбрусье", - уточнил он. В качестве аэродрома базирования выбрано естественное плато на северной стороне Эльбруса на высоте 2 850 метров над уровнем моря.

Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу. Для этого будет предпринята попытка подняться на высоту до 6 км и пролететь над Западной (высота 5 642 м) и восточной (5 621 м) вершинами Эльбруса.