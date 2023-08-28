В Новосибирской области в школах зафиксировали дефицит учителей

Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что закрытие потребности в педагогах будет осуществляться за счет трудоустройства молодых специалистов

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. школьных учителей не хватает в Новосибирской области. Наибольший дефицит отмечается среди преподавателей русского, математики и иностранных языков. Об этом рассказал на оперативном совещании в облправительстве министр образования региона Сергей Федорчук.

"По состоянию на 1 июня 2023 года в школах зафиксировано около 1 136 вакансий, это 3,6% от общего числа. Особая потребность в кадрах наблюдается в Новосибирске - это почти 36% от общего количества вакансий. Среди учителей-предметников в наибольшем дефиците учителя математики, русского языка и учителя иностранного языка", - сказал Федорчук.

Он добавил, что закрытие потребности в педагогах будет осуществляться за счет трудоустройства молодых специалистов, в этом году приступят к работе порядка 800 выпускников педуниверситета и педагогических колледжей, специалистов, приехавших из ближайших субъектов России, путем перераспределения нагрузки внутреннего совместительства. Также в этом поможет реализация программы "Земский учитель", в рамках которой в этом году к работе приступит 54 учителя.