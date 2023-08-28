В московских медучреждениях работают уже более 1,7 тыс. сотрудников центров госуслуг

В частности, администраторы встречают посетителей, помогают им сориентироваться, записаться на прием к врачу, распечатать талон и уточнить графики приема врачей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. специалистов "Мои документы" работают в направлении "Мой администратор" в Москве, в этом году они также заняли должности администраторов в двух новых флагманских центрах больниц. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В августе 2020 года мы запустили проект "Мой администратор". Сотрудники центров госуслуг впервые приступили к работе в медицинских учреждениях. <...> В настоящее время более 1,7 тыс. администраторов работают во всех взрослых, а также детских поликлиниках, открытых после капитального ремонта, в девяти центрах амбулаторной онкологической помощи и флагманских центрах городской клинической больницы им. В. В. Вересаева и НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского", - сказала Ракова.

По ее словам, в своей работе администраторы руководствуются главным принципом центров госуслуг "Мои документы" - "Человек на первом месте". Они уделяют время каждому и индивидуально подходят к решению вопросов жителей. Для пациентов сотрудники создают атмосферу комфорта и дружелюбия, а с врачей снимают решение немедицинских вопросов.

В поликлиниках администраторы встречают посетителей, помогают им сориентироваться, записаться на прием к врачу, распечатать талон, уточнить графики приема врачей, консультируют по вопросам, входящим в их компетенции: расписание работы врачей, порядок записи на прием к узким специалистам, установка и использование мобильных приложений и сервисов, позволяющих записаться на прием и получать информацию о своем здоровье дистанционно, и многое другое. С 2022 года специалисты центров госуслуг во взрослых поликлиниках сопровождают и помогают пациентам не только на входной группе, но и на этажах, добавила заммэра.

"В 2023 году администраторы впервые вышли на работу во флагманские центры больницы им. В. В. Вересаева и НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Там они взяли на себя регистрацию пациентов, маршрутизацию пациентов, консультирование сопровождающих по немедицинским вопросам и организацию их встреч с врачами, помощь посетителям в решении нестандартных ситуаций. Сейчас во флагманских центрах больниц работают 65 сотрудников. Подобные центры появятся на базе ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ №15 им. О. М. Филатова, ГКБ им. В. М. Буянова и ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи", - отметила Ракова.