Более 3,5 млн гуманитарных товаров собрали в рамках акции "Москва помогает"

Среди них одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и многое другое

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 52 тыс. жителей столицы присоединились к акции "Москва помогает" за полтора года, за этот период было собрано более 3,5 млн гуманитарных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"С февраля 2022 года в рамках акции "Москва помогает" собрано более 3,5 млн различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Это одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и многое другое", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за полтора года к акции присоединились свыше 52 тыс. москвичей и 400 столичных организаций. Они приносят не только предметы первой необходимости, но и подарки к праздникам, передают книги, канцелярские товары, даже музыкальные инструменты. В сборе гуманитарной помощи участвуют более 13 тыс. волонтеров.

Уточняется, что к началу нового учебного года можно передать в том числе тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, обувь для детей от шести до 17 лет.

"Всего в столице работают 13 пунктов приема вещей. Они есть во всех округах столицы. Узнать больше о проекте и участии в нем можно по телефону горячей линии: +7 (499) 170-02-25", - напомнили в пресс-службе.