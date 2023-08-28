Напавший на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину и извинился перед потерпевшей

Мужчина также сообщил, что в момент происходящего был в сильно пьян и не помнит, что могло спровоцировать ситуацию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в нападении на журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди в Санкт-Петербурге, полностью признал вину и принес извинения потерпевшей. Как рассказал задержанный на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, в момент инцидента он был пьян и не помнит о происходящем.

"Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей", - сказал подозреваемый.

Кроме того, мужчина сообщил, что в момент происходящего был в сильно пьян и не помнит, что могло спровоцировать ситуацию. "Как позже стало известно, она [потерпевшая] журналист, в тот момент не знал об этом, мало чего понимал вообще", - рассказал задержанный. По его словам, девушку он ударил впервые.

В ночь на 25 августа, когда журналистка Рания Дриди вышла в эфир для арабской версии канала Al Jazeera у здания бизнес-центра "Морская столица", который арендует "АО "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, мужчина ворвался в кадр и потребовал, чтобы женщина говорила по-русски. Затем он ударил ее по голове и скрылся. С места происшествия Дриди доставили в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Подозреваемый был задержан в Петрозаводске.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ).