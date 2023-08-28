В Петербурге днем 1 сентября ожидается более 20 градусов тепла

Осадков не прогнозируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Более 20 градусов тепла ожидается днем 1 сентября в Санкт-Петербурге. На данный момент осадков в День знаний не прогнозируется, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Основной вопрос на этой неделе - что будет 1 сентября. Наверное, уже понятно, что тепло, днем точно за +20 градусов. Утром в Санкт-Петербурге температура в районе +16… +18 градусов. Сложнее с дождем, но в городе его не должно быть, по области местами может отмечаться кратковременного характера. Но уточнять прогноз еще придется, неустойчивая погода", - написал Колесов.

Синоптик уточнил, что повторения прошлого года и температурного антирекорда 1 сентября в Санкт-Петербурге с дневной температурой в +9,7 градуса точно не будет.

Колесов отметил, что в целом погода на данный момент в регионе теплая: постоянно за +20, а это выше нормы на 2-4 градуса. По всем последним расчетам такой характер погоды продержится в начале сентября.

Ветер на предстоящей неделе преимущественно южных направлений, поэтому ближайшие дни будут теплыми, написал Колесов. Днем 30 августа в Петербурге до +24, 31 августа - до +26. Ночи в городе от +14 до +19 градусов, по области температура ночью может понижаться местами до +8.

"Ну и о сегодняшнем дне немного. Атмосферный фронт уже приближается к западу Ленинградской области и продолжает смещаться на восток. Поэтому, как и планировалось, вечером дождь дойдет до Санкт-Петербурга, а уже в начале ночи уйдет на восток Ленинградской области. С прохождением атмосферного фронта усиливается ветер, но к ночи он тоже ослабеет. Наиболее сильный ветер до 15-20 м/с сегодня во второй половине дня будет отмечаться на акватории Финского залива", - заключил синоптик.