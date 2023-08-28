Лидеры мусульманских организаций РФ приняли обращения к Путину и единоверцам других стран

Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафи Пшихачев пояснил, что в обращении лидеры мусульманских организаций напоминают о том, что "сотворил коллективный Запад с мусульманскими странами"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Муфтии и руководители централизованных мусульманских религиозных организаций России приняли обращения к президенту РФ Владимиру Путину и мусульманским лидерам других стран. Документы нацелены на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил ТАСС генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.

"Мы приняли сегодня обращение к президенту РФ. Главное в нем - наша поддержка президента, выражение благодарности за указ о защите традиционных духовно-нравственных ценностей, готовность работать над реализацией этого указа. Мы выражаем в обращении поддержку президенту по специальной военной операции. Точно такую же поддержку мы обозначаем и в обращении к мусульманскому мировому сообществу", - сказал он после всероссийской научно-практической конференции "Современные вызовы традиционным ценностям".

Пшихачев пояснил, что во втором обращении к единоверцам из других стран лидеры мусульманских организаций РФ напоминают о том, что "сотворил коллективный Запад с мусульманскими странами" Ираком, Ливией, Сирией и многими африканскими государствами.

"Нам нужно объединить свои усилия, чтобы выстоять совместно, чтобы обеспечить будущее нашим детям, внукам и правнукам. Мы это обращение направим в Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества", - уточнил муфтий.

По его словам, также в резолюции пресс-конференции отразили предложение о том, чтобы преподавать указ президента о традиционных ценностях в мусульманских учебных заведениях.

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Патриотизм, служение Отечеству, нравственные идеалы отнесены к традиционным ценностям РФ. Гей-пропаганда отнесена к системе ценностей, разрушительной для общества России. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям России. Формирование образа России как государства, которое хранит и защищает традиционные общечеловеческие ценности, является одной из целей государственной политики в этой сфере.