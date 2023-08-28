Синоптики пообещали жителям юга России передышку от жары

Специалист центра погоды "Фобос" сообщила, что северный ветер на время собьет высокую температуру, после чего вновь прогнозируется превышение климатической нормы на 4-5 градусов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жара на юге России до четверга уменьшится благодаря северному ветру с порывами до 12-14 м/с, затем температура воздуха вновь поднимется до значений, превышающих климатическую норму на 4-5 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Юг России и Северный Кавказ на этой неделе по-прежнему находятся в области антициклона, будет солнечно и без осадков. Разве что в отдельные дни местами могут пройти короткие ливни и грозы. В первой половине недели, до четверга, будет преобладать северный ветер, плотный, с порывами до 12-14 м/с, который собьет установившуюся жару на несколько градусов. Но со второй половины недели он прекратится, температура воздуха вновь поднимется, при этом превышение климатической нормы составит 4-5 градусов", - сказала она.

Северный ветер с порывами 10-12 м/с до четверга прогнозируют в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи, Симферополе, Ставрополе, а в Новороссийске - до 13-14 м/с.

В Ростове-на-Дону до четверга - до 27 градусов, затем - до 30-33 градусов. В Краснодаре во вторник и среду - до 32 градусов, в четверг и пятницу - до 34-36 градусов. В Сочи во вторник - до 25-27 градусов, затем - до 28-30 градусов. В Севастополе - до 28-30 градусов.

В Ставрополе во вторник и среду - до 27 градусов, в четверг и пятницу - до 31-33 градусов. Во Владикавказе до четверга - до 23-25 градусов, затем воздух прогреется до 27-28 градусов. В Махачкале во вторник и среду - до 23-24 градусов, в четверг и пятницу - до 25-26 градусов.

Морская вода в Ейске, Анапе, Алуште и Феодосии составляет около 25 градусов, в Евпатории, Ялте, Геленджике, Туапсе - до 26 градусов, в Сочи - до 28 градусов, добавила собеседница агентства.