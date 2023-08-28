В Черновцах эксгумируют останки двух похороненных в центре города Героев Советского Союза

Памятник демонтируют, а останки перезахоронят на кладбище, сообщила Черновецкая городская рада

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Черновцов на западе Украины решили эксгумировать останки Героев Советского Союза генерал-майора Федора Боброва и полковника Лаврентия Волошина из братской могилы в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в центре города. Об этом сообщила Черновецкая городская рада.

"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на [улице] Зеленой", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Всего в братской могиле погребены шесть советских офицеров, павших в 1944 году в боях против войск гитлеровской Германии. В 1949 году над захоронением был установлен монумент с бронзовым барельефом Боброва и каменными плитами с фамилиями погибших.

В других городах Украины власти также проводят перезахоронения останков советских воинов и демонтируют памятники. Так, 10 августа останки 627 военных, погибших в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны и захороненных на Лычаковском воинском кладбище во Львове, эксгумировали для погребения за пределами мемориала. 21 июня в городе состоялась эксгумация останков 473 солдат и офицеров, погибших в боях с националистическими формированиями после 1945 года. 24 июля власти Ровно убрали советскую символику с братских могил солдат, павших во время Великой Отечественной войны.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.