Путин: Псково-Печерский монастырь был свидетелем судьбоносных событий России

Президент подчеркнул, что монастырь, "основанный на древней псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы", на протяжении веков является оплотом православия, церковного просвещения, "подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, насельникам Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и участникам торжеств, приуроченных к 550-летию основания обители. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории, вставал крепостью на пути врага", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что монастырь, "основанный на древней псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы", на протяжении веков является оплотом православия, церковного просвещения, "подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры". "Он хранил свет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества, служения и исключительного трудолюбия", - заметил Путин.

Забота о сбережении обители и ее святынь - пример творческого, созидательного единения Русской православной церкви, представителей общественных организаций, ученых, реставраторов, музейных работников, волонтеров, то есть всех неравнодушных людей, которым дорого культурное, историческое и духовное наследие России, заключил президент.

Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. По примерным подсчетам, там похоронены более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и других стран.