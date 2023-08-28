В Омской области намерены построить четыре школы в 2024 году

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что в области также планируют капитально отремонтировать 21 школу до 2025 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство четырех школ завершится в 2023 году, еще четыре построят в 2024 году. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В части образования мы создаем сегодня и "Точки роста", и технопарки, "Кванториумы". По школам немножко, конечно, у нас было замедление. Мы всего одну школу построили в 2020 году на 1 122 места, но мы сегодня - каждую неделю сам провожу штаб обязательно, по субботам, как Марат Шакирзянович [Хуснуллин] на штабах нас тренирует постоянно, - обязательно проводим штаб, объезжаем все школы. В этом году планируем четыре новые школы построить. Такого никогда в регионе не было за десятилетие. На следующий год еще четыре школы введем", - сказал Хоценко.

Он напомнил, что в регионе капитально отремонтируют 21 школу до 2025 года, на эти цели будет направлено свыше 2 млрд рублей. "Сегодня подали еще заявку в Минпросвет РФ на 46 школ. Тоже очень надеемся получить максимальное количество школ и капитально отремонтировать", - добавил Хоценко.