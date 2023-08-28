В Литве расследуют обстоятельства вывоза в РФ малолетней девочки

Директор антикризисного центра Вилмантас Виткаускас надеется, что ребенка удастся вернуть матери

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Литвы расследуют обстоятельства вывоза отцом в РФ без согласия матери малолетней девочки. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT директор антикризисного центра Вилмантас Виткаускас.

"Ведется предварительное следствие. Пытаемся выяснить позицию российской стороны", - сказал он.

Виткаускас надеется, что ребенка удастся вернуть матери. "Если это не удастся, МИД, а также министерства юстиции и социальной защиты приступят к выполнению предусмотренных процедур", - отметил он.

В полицию обратилась 27-летняя жительница Кретингского района. Она сообщила, что отец их общего ребенка не вернул дочь матери. Сообщается, что он с девочкой на лодке пересек пограничную реку Русне и оказался в Калининградской области.