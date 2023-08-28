В Думу внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью

Также предлагается добавить к основаниям для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ факт преследования иностранного гражданина в уголовном порядке, если дело было прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким в понедельник внесут в палату законопроект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с судимостью, в том числе погашенной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Слуцкого.

На сегодняшний день одним из оснований для отказа в выдаче гражданства РФ является наличие неснятой или непогашенной судимости за совершенные преступления. Авторы проекта предлагают исключить эту норму из закона "О гражданстве Российской Федерации". Теперь, согласно инициативе, наличие самого факт осуждения за преступление, даже если судимость уже снята или погашена, не позволит претендовать на гражданство РФ.

Также предлагается добавить к основаниям для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ факт преследования иностранного гражданина в уголовном порядке, если дело было прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию.

Кроме того, предлагается прописать, что неоднократное привлечение к административной ответственности компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за совершение административных правонарушений станет новым основанием для отказа в получении гражданства РФ. При этом под неоднократным будет считаться привлечение к административной ответственности два раза и более.

Как подчеркивается в пояснительных материалах, которые есть в распоряжении ТАСС, "ключевым фактором в данном случае должно выступать то обстоятельство, что лицо совершило общественно опасное уголовно наказуемое деяние и было осуждено".

"Важно исключить из числа претендующих на гражданство Российской Федерации лиц, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел. Особенно по тяжким статьям - в отношении детей, стариков, ветеранов боевых действий. Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается", - пояснил Слуцкий в своем телеграм-канале.