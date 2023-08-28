Более 21 тыс. человек посетили финальные концерты "Город танцует в парках" в Подмосковье

Для зрителей выступили почти 800 участников фестиваля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заключительные концерты второго этапа фестиваля танцев "Город танцует в парках" прошли в семи городах Московской области 26 и 27 августа, их зрителями стали 21 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

"26 августа выступления прошли в Можайске, Наро-Фоминске и Краснознаменске, 27 августа - в Лобне, Химках, Истре и Солнечногорске. Концерт в парке "Ривьера" Можайского городского округа посмотрели 1,5 тыс. человек, в центральном парке Наро-Фоминского городского округа - 1,5 тыс. человек, в городском парке Краснознаменска - более 3 тыс. человек. В Городском парке Лобни концерт увидели почти 2 тыс. зрителей, в парке "Подрезково" городского округа Химки - 3 тыс. человек, в центральном парке городского округа Истра - 3 тыс. человек. В городском парке Солнечногорска концерт посетили 7 тыс. человек, что сделало его лидером по посещаемости мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении.

Для зрителей выступили почти 800 участников фестиваля. В финал гала-концерта в том числе вышли: образцовый хореографический коллектив "Линия танца", образцовый коллектив "Ансамбль танца "Варенька", ансамбль танца "Карамель" и танцевальный коллектив Gravity Juice.

Отмечается, что финалом фестиваля станет гала-концерт, который состоится 2 сентября в Пестовском парке Балашихи. В нем примут участие финалисты первого и второго этапов, среди них определят победителя.