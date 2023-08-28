На северо-западе Москвы открыли школу на 1,1 тыс. мест

Площадь учебного корпуса составляет 14,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии нового учебного года открыл построенную школу на северо-западе столицы.

"Три детских сада еще будет здесь в этом году. Школа большая, просторная, с запасом. В следующем году в соседнем районе еще сдастся. Так что проблем с детскими садами и школами не будет. Район один из самых современных", - рассказал Собянин.

Мэр поздравил детей и родителей с наступающим новым учебным годом.

"С футболом здесь большая история. Рядом детский клуб "Спартак", тренировочные поля, стадион. Я надеюсь, что спартаковцы и здесь будут детям помогать", - добавил он.

Как сообщается в материалах мэрии, новая школа на 1,1 тыс. мест стала первым общеобразовательным учебным заведением, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома. Финансирование строительства осуществлялось за счет внебюджетных средств с последующей передачей городу в счет инвестиционных обязательств застройщика.

Учебный корпус площадью 14,3 тыс. кв. м, возведенный по индивидуальному проекту, состоит из двух блоков - для младших классов, а также средней и старшей школы.

Новое здание будет включено в состав школы №727 и предназначено для обучения школьников 1-11-х классов. Первых учеников новая школа должна принять 1 сентября 2023 года.