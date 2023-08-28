Элтона Джона госпитализировали после падения в доме в Ницце

Артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Певец Элтон Джон попал в больницу после того, как получил травмы при падении в своем доме в Ницце. Об этом сообщило издание Nice-Matin.

Как отмечает газета, артист был доставлен в больницу в Монако с легкими травмами.

76-летний музыкант дал последнее выступление в конце июня. По версии музыкального журнала Rolling Stone, Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.