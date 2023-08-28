28 августа, 11:23

Элтона Джона госпитализировали после падения в доме в Ницце

Dia Dipasupil/ Getty Images
Элтон Джон
© Dia Dipasupil/ Getty Images

Артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Певец Элтон Джон попал в больницу после того, как получил травмы при падении в своем доме в Ницце. Об этом сообщило издание Nice-Matin.

Как отмечает газета, артист был доставлен в больницу в Монако с легкими травмами.

76-летний музыкант дал последнее выступление в конце июня. По версии музыкального журнала Rolling Stone, Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла. 

Теги:
ФранцияДжон, Элтон
© Информационное агентство ТАСС
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