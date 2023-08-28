Духовное собрание мусульман сочло недостаточной реакцию в мире на сожжение Корана

Летом прошло несколько акций с сожжением Корана в Швеции и Дании, при этом органы правопорядка давали разрешение на их проведение

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мировые мусульманские организации недостаточно делают для предотвращения распространения акций сожжения Корана. Такое мнение выразил ТАСС глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Летом этого года прошло несколько акций с сожжением Корана в Швеции и Дании, при этом органы правопорядка давали разрешение на их проведение. Организатором антиисламских акций в Швеции является 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". После устроенной 20 июля провокации перед иракским посольством в Стокгольме посольство Швеции в Багдаде подверглось атаке протестующих. Попытки нападения на шведскую дипмиссию были предприняты также в Ливане и других странах. 31 июля Организация исламского сотрудничества (ОИС) провела экстренное совещание на уровне глав МИД для подготовки мер противодействия проявлениям исламофобии в странах Запада.

"Организация исламского сотрудничества должна реагировать, не должны в угоду своих политических и региональных интересов отмалчиваться. Я бы сказал, что ОИС недостаточно реагирует. <...> То, что они разговаривают на дипломатическом языке, это хорошо, но это не должно быть "для галочки". ОИС могла бы собрать большую межрелигиозную конференцию, пригласить туда христиан, иудеев, буддистов, поднять этот вопрос", - сказал он.

Крганов отметил, что недостаточна реакция и других мусульманских организаций, например, по его словам, в Турции есть Евразийский исламский совет, также есть советы в Эмиратах и Саудовской Аравии, которые объединяют международное сообщество мусульманских ученных.

"[Акции с сожжением Корана] это геополитическая стратегическая игра больших групп, которые проводят какие-то свои не совсем хорошие исследования, как мусульмане будут реагировать на сожжение Корана. Это ясная провокация. Другие религии тоже понимают, что если сегодня такое происходит в отношении мусульман, то завтра могут и по другим религиям это делать", - уточнил он.

Муфтий также прокомментировал решение правительства Дании представить законопроект, запрещающий сожжение религиозных писаний в общественных местах. "Раз люди, согласно своей совести, не могут остановиться, значит, должна работать буква закона, и она должна работать жестко", - считает Крганов. Как сообщалось ранее, кабмин Дании предлагает вести за нарушение нового закона наказание до двух лет тюремного заключения. При повторных приговорах наказание может ужесточиться.