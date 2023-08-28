В Омской области намерены построить 2 млн кв. м жилья в течение 10 лет

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что 5% от всех квартир передадут нуждающимся категориям населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жилье площадью 2 млн кв. м планируют построить в Омской области в течение 10 лет в рамках соглашений с федеральными застройщиками, инвестиции в этом направлении составят 150 млрд рублей. Об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Помимо наших строителей привлекли трех крупных федеральных застройщиков, за десятилетку планируем только с федеральными застройщиками по масштабным инвестпроектам 2 млн кв. м построить, 150 млрд инвестиций", - сказал он.

По словам Хоценко, 5% от всех квартир передадут тем категориям населения, которые в этом нуждаются. В их числе и дети-сироты, очередь из которых в данный момент составляет 8 тыс. человек.

В 2022 году на территории Омской области введено в эксплуатацию более 690 тыс. кв м жилья, что на 8,4% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте министерства строительства региона.