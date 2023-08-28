28 августа, 11:45

В Омской области намерены построить 2 млн кв. м жилья в течение 10 лет

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что 5% от всех квартир передадут нуждающимся категориям населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жилье площадью 2 млн кв. м планируют построить в Омской области в течение 10 лет в рамках соглашений с федеральными застройщиками, инвестиции в этом направлении составят 150 млрд рублей. Об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Помимо наших строителей привлекли трех крупных федеральных застройщиков, за десятилетку планируем только с федеральными застройщиками по масштабным инвестпроектам 2 млн кв. м построить, 150 млрд инвестиций", - сказал он.

По словам Хоценко, 5% от всех квартир передадут тем категориям населения, которые в этом нуждаются. В их числе и дети-сироты, очередь из которых в данный момент составляет 8 тыс. человек.

В 2022 году на территории Омской области введено в эксплуатацию более 690 тыс. кв м жилья, что на 8,4% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте министерства строительства региона. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация