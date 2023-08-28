Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

В планах на 2023-2025 годы - завершить строительство свыше 40 объектов здравоохранения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Две новые и девять реконструированных поликлиник открылись в разных районах Москвы в понедельник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новое оборудование, все новое, с иголочки. Сегодня большой день для здравоохранения - 11 поликлиник открываем после ремонта. <...> Из четырех поликлиник [в районе Строгино] три уже новые, еще одну начали реконструировать, в следующем году тоже запустим. И все ваши поликлиники будут новенькие, с иголочки. Главное - не болейте", - сказал мэр жителям в ходе посещения одного из медучреждений на Твардовской улице.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в понедельник также начала работу новая взрослая поликлиника на Игральной улице и девять реконструированных поликлиник, которые расположены на улицах Генерала Белова, Митинская, Академика Миллионщикова, 1-я Напрудная, Лосевская, Сормовская, а также в Булатниковском проезде, Рогачевском переулке и в 8-м районе Зеленограда.

Всего с 2011 года в Москве было построено 158 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 72 поликлиники. В планах на 2023-2025 годы - завершить строительство свыше 40 объектов здравоохранения, включая 10 больничных корпусов, 21 поликлинику, одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Также в 2020-2023 годах - в рамках первого этапа городской программы модернизации амбулаторного фонда (201 здание) - правительство Москвы выполнило реконструкцию 127 зданий поликлиник. В 74 зданиях завершаются строительно-монтажные работы. Принято решение о реализации второго этапа программы, который будет включать реконструкцию еще 140 поликлиник.