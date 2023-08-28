Самарская область предложила жителям Ингушетии более 53 тыс. вакансий

Министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Хаджибекир Муталиев сообщил, что для решивших работать в области будут доступны обучение, оплата переезда и временного жилья

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Более 53 тыс. вакансий предложили власти Самарской области для Ингушетии, где фиксируется самый высокий уровень безработицы по стране. Трудоустраиваемым жителям республики будет оказана помощь в проведении онлайн-собеседований, переезде, обустройстве в области, рассказал ТАСС министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

"К нам в республику прибыли представители службы занятости населения Самарской области и предприятий, в том числе АО "Автоваз", с предложениями о работе для жителей региона. Наше ведомство совместно с минобрнауки региона организовало им встречу с безработными жителями республики, где около 100 человек заполнили анкеты и прошли предварительное собеседование. Всего же Самарской областью в центры занятости республики переданы данные по более 53 тыс. вакансий в области", - сказал Муталиев.

По его словам, проведение такой совместной работы стало возможным благодаря усилиям и договоренностям, достигнутым первым вице-премьером республики Олегом Фурсовым с властями Самарской области.

"Все эти вакансии будут и в дальнейшем актуальны для региона, область предлагает работу в разных сферах: образование, здравоохранение, IT, оборонная промышленность, рабочие профессии. Для нашей республики с высоким уровнем безработицы это очень большая помощь. Мы будем работать в тесном взаимодействии со службами занятости Самарской области, организовывать для соискателей онлайн-собеседования, консультировать по всем вопросам", - добавил министр.

Он также отметил, что для решивших работать в Самарской области будут доступны обучение, оплата переезда и временного жилья на месте.

В июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме сообщал, что самый высокий уровень безработицы на территории России отмечается в Республике Ингушетия и составляет около 27%.