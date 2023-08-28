Макрон считает необходимым задействовать ОЭСР и ЮНЕСКО для мирового регулирования ИИ

По мнению президента Франции, "регулирование ИИ может успешно осуществляться только в международном масштабе"

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым разработать концепцию международного регулирования искусственного интеллекта (ИИ), задействовав для этого Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"ОЭСР, Глобальное партнерство по искусственному интеллекту и ЮНЕСКО должны быть теми организациями, где будет обсуждаться концепция регулирования искусственного интеллекта. Нужно делать это прямо сейчас, тесно сотрудничая со всеми партнерами путем многостороннего диалога", - отметил Макрон.

Французский лидер также добавил, что "регулирование ИИ может успешно осуществляться только в международном масштабе". "Мы не можем и не должны проводить этот процесс по-разному в разных регионах. Это было бы ошибкой", - сказал президент.

Говоря о необходимости регулировать искусственный интеллект, он отметил, что это поможет в том числе бороться с манипуляцией информацией.