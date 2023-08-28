В Запорожской области получивших ранения журналистов отметили региональными наградами

Константин Михальчевский и Роман Польшаков получили ордена "За заслуги перед Запорожской областью"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Ордена "За заслуги перед Запорожской областью" передали фотокорреспонденту РИА "Новости" Константину Михальчевскому и корреспонденту МИЦ "Известия" Роману Польшакову, которые 22 июля получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Передали ордена "За заслуги перед Запорожской областью" фотокорреспонденту РИА "Новости" Константину Михальчевскому и корреспонденту МИЦ "Известия" Роману Польшакову, которые в составе группы журналистов пострадали в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка 22 июля этого года. В результате того обстрела погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев", - Написал Балицкий.

Михальчевский, по словам врио губернатора, уже выписался из больницы, полностью восстановился и планирует скоро вернуться к работе. Польшаков продолжает проходить лечение, еще несколько недель он будет находиться под наблюдением врачей.

Вскоре награды также передадут журналисту МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову, который также пострадал в результате обстрела, и родным погибшего журналиста "РИА Новости".

22 июля группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате атаки военкор "РИА" Новости Ростислав Журавлев погиб, сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и еще один корреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрел военкоров в зоне спецоперации "сознательной атакой на журналистов".