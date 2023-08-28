В Ереване заявили о задержании Азербайджаном 22-летнего жителя Нагорного Карабаха

В пресс-службе офиса омбудсмена Армении Анаит Манасян сообщили, что задержанный следовал в Армению в сопровождении российских миротворцев

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Азербайджанские пограничники на КПП у моста Хакари в Лачинском коридоре задержали 22-летнего жителя Нагорного Карабаха, который направлялся в Армению. Об этом заявили в пресс-службе офиса омбудсмена Армении Анаит Манасян.

Там сообщили о получении информации, что задержанный является студентом. По данным офиса, он следовал в Армению в сопровождении российских миротворцев.

"Сотрудники офиса защитника прав человека Армении приступили к расследованию этого дела. Омбудсмен немедленно связалась с коллегами из компетентных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время по информации азербайджанского агентства Тренд, были задержаны три члена футбольной команды, которые, по данным правоохранительных органов Азербайджана, в 2021 году совершили оскорбительные действия в отношении флага республики. Тогда против них в Баку было возбуждено уголовное дело.