В МИД Казахстана заявили об отсутствии планов по переводу школ на казахский язык обучения

Из 7 711 государственных школ 1 203 ведут обучение на русском языке, сообщил официальный представитель дипведомства Айбек Смадияров

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана не планируют переводить все школы страны на казахский язык обучения, в республике действуют школы как на государственном, так и на русском языках. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"У меня есть данные министерства просвещения, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке, 1 203 школы - на русском языке, а 2 551 школа - на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет", - сказал Смадияров. По его словам, сейчас граждане вправе выбирать, на каком языке их детям обучаться.

Согласно конституции, государственным языком Казахстана является казахский. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально может употребляться русский язык.