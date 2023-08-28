Метеорологи прогнозируют июльское тепло в Московском регионе 1 сентября

Дневная температура по Москве и области может подняться до 28 градусов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аномальное повышение температуры до 28 градусов ожидают в Москве и Подмосковье 1 сентября в День знаний. Во время школьных линеек утром будет 16-18 градусов и без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура выше нормы будет на 5-6 градусов, это настоящее лето. Ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов, а днем по Москве и области будет от 23 до 28 градусов. Конечно, это аномальная погода, практически июльская", - сказал он.

Также ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди во второй половине дня, но это фрагментарное "пятнистое явление".