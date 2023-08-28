У стен Псково-Печерского монастыря открыли первый в России памятник бабушке

Его автором выступила Дарья Шаболина

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого в России памятника бабушке состоялась в понедельник в городе Печоры Псковской области, в непосредственной близости от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Мероприятие приурочено к 550-летию обители, сообщили ТАСС в пресс-службе Псковской епархии.

Как передает корреспондент ТАСС, обряд освещения памятника провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Участие в мероприятии принял также губернатор региона Михаил Ведерников.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, является главным праздником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие. Официальной датой основания обители считается 1473 год.

"Сегодня состоялось открытие и освещение "Памятника бабушке с внуком", это первый подобный памятник в стране. Многие помнят, как в большинстве семьей именно бабушка водила своих внучат в храм, прививала культуру православия. То есть бабушки в советские времена были одними из самых главных миссионеров. И этот памятник сейчас выступает как символ самых главных миссионеров в советские времена", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что памятник установлен на соборной площади напротив храма Сорока Севастийских мучеников, недалеко от входа в Псково-Печерский монастырь. Кроме того, в понедельник состоялся обряд освещения надвратной иконы "Успение Божьей Матери" над Святыми вратами монастыря. Автор работы - прихожанка Сретенского монастыря Дарья Шаболина.

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.