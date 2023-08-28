В Свердловской области зафиксировали заболеваемость ОРВИ ниже многолетнего уровня на 25%

Среди заболевших 58% - дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошедшую неделю более 12 тыс. случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области, это ниже среднего многолетнего уровня на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано более 12 тыс. случаев ОРВИ. Это ниже среднего многолетнего уровня на 25%, но больше предыдущей недели на 9%. 58% заболевших - дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у четверти заболевших выявили риновирус. Уровень заболеваемости выше среднеобластного зарегистрировали в Богдановиче, Полевском, Сысерти, Сухом Логу, Первоуральске.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8,3% и ниже среднемноголетнего показателя на 27,2%.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по региону Дмитрия Козловских, охват населения прививками от гриппа и острых респираторных инфекций в 14 муниципалитетах составляет менее половины. "Постановляю: считать приоритетной задачей в Свердловской области в осенний период 2023 года обеспечение минимально-необходимого 65% охвата населения Свердловской области профилактическими прививками", - говорится в постановлении.