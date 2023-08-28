Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную икону на Спасской башне Кремля

В этих символических деяниях содержится огромный смысл, отметил глава РПЦ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Успения Пресвятой Богородицы освятил воссозданную надвратную икону на Спасской башне Московского Кремля, передает корреспондент ТАСС. Это событие предстоятель Русской православной церкви назвал символическим, обратив внимание на особое оборонное значение Кремля и его главной башни в отечественной истории.

Надвратная икона на внутренней стене башни представляет собой "двухчастный образ" (состоящий из двух частей) Спаса Нерукотворного с ангелами, а также Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием Московскими. Всего в 2023 году было воссоздано семь надвратных образов на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Кутафьей башнях Кремля, которые в советское время считались утраченными.

"Спасская башня в сознании нашего народа всегда была связана со Спасителем, со спасением. Главная башня Кремля, которая была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет приступить к кремлевским стенам. По милости Божией мы живем в то время, когда это оборонное значение крепости и Спасской башни ушло в прошлое. Но мы живем в то время, когда сегодня страшен не столько видимый враг, вооруженный физическим оружием, сколько враг духовный", - сказал патриарх.

По его словам, этот враг способен "испоганить" человеческую душу и направить человеческую цивилизацию по такому ложному пути развития, в конце которого будет неминуемая гибель. На сегодняшний день, отметил предстоятель РПЦ, очень немного сил в мире способны противостоять этому "страшному цивилизационному развитию", и как раз такой силой, по словам патриарха, является Россия.

"Сегодня на главной кремлевской башне мы освятили образ, спасительный образ. В этих символических деяниях содержится огромный смысл. Мы освятили образ над главной башней Кремля, через которую в Кремль въезжают высшие представители государственной власти, военачальники, и они под сенью этого святого образа проходят на территорию Кремля", - добавил первоиерарх РПЦ.

Иконы на Спасской башне

Над воротами всех проездных башен Московского Кремля исторически располагались иконы, которые были особо почитаемы верующими, а некоторые из них считались чудотворными.

Согласно церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни было связано с избавлением Москвы от осады войском Мехмед I Гирея в 1521 году, когда были написаны иконы Спасителя (на восточной стене) и Богоматери с московскими святителями Петром и Алексием (на западной стене). Появление живописного образа Спаса Нерукотворного над образом Богоматери было связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 году.

В 1866 году иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 году было принято решение об их удалении с фасада. Исследования, проведенные в 2015 году, подтвердили полную утрату живописи в киоте.

По данным Фонда Андрея Первозванного, для соблюдения исторической достоверности эскиз воссоздаваемого двухчастного образа Спаса Нерукотворного был разработан на основании иконографии, известной по рисунку 1860-х годов и фотографиям начала XX века. В верхней части образ содержит изображение Спаса Нерукотворного ("Спас на убрусе"), плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием.