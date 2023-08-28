Педагогам в ЛНР начали погашать задолженности по зарплате за 2014-2015 учебный год

По словам министра образования и науки республики Ивана Кусова, этот вопрос будет решаться

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Погашение долгов по заработной плате педагогам за 2014-2015 учебный год началось в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил министр образования и науки республики Иван Кусов.

"Сейчас разработан нормативно-правовой акт, этот вопрос будет решаться. Процесс пошел. <…> Выплата долгов [педагогам] по зарплате 2014-2015 годов постепенно начинается. Не скажу, что это будет быстрый процесс и все решится одновременно, одномоментно, но процесс идет", - сказал он в эфире сообщества ведомства в сети "ВКонтакте".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. В связи с массированными обстрелами территории ЛНР в 2014-2015 годах были перебои в работе структур, что становилось причиной задержек в выплате заработной платы в большинстве организаций региона.