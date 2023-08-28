Матвиенко призвала к адресной и точечной работе с ветеранами и детьми участников СВО

Председатель Совета Федерации отметила, что их необходимо окружить особым вниманием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Работа с ветеранами и детьми участников специальной военной операции (СВО) должна быть адресной и точечной, их нужно окружить особым вниманием. Это подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Надо, чтобы каждое высшее учебное заведение этих ребят [ветеранов и детей участников СВО] держало на особом контроле, особым вниманием окружило. <…> Ребята, которые с Херсона приехали, с Донбасса, с Запорожья, - они столько настрадались. Может быть, психологическая помощь нужна. То есть здесь нужна адресная, точечная работа с каждым молодым человеком", - указала Матвиенко.

Она добавила, что Санкт-Петербург сделал "очень многое" для начала учебного года, а Федеральное собрание по поручению президента РФ приняло комплекс законов, направленных на поддержку участников и ветеранов СВО, их семей, в том числе в сфере образования, "чтобы те, кто нуждаются, получили общежитие, специальную стипендию, другие формы материальной поддержки".

"Каждый вуз имеет сегодня такую возможность. Во-первых, из федерального бюджета хорошее финансовое обеспечение. Кроме того, есть дополнительные возможности, чтобы совет ректоров вместе с властями Петербурга каждого посмотрел, где он и как он, [чтобы они] были уверены, что каждый ребенок или ветеран СВО окружен вниманием, чтобы была четкая, внятная картинка сопровождения их дальше", - сказала председатель Совфеда.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники СВО и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества лица будут приняты в вузы в рамках отдельной квоты.