Жителей Подмосковья предупредили о риске возникновения лесных пожаров в последние дни лета

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сухая и теплая погода

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Теплая и сухая погода, прогнозируемая на текущей неделе в Московской области, повысит риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Предстоящая неделя, согласно прогнозам синоптиков, обещает быть сухой и теплой, что вызовет рост риска возникновения лесных пожаров. Класс пожарной опасности почти повсеместно в Подмосковье возрастет до третьего, а на юго-востоке области возможно его повышение до четвертого", - привели в тексте слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

Он добавил, что за минувшую неделю было зафиксировано более 100 пожароопасных объектов на территории лесного фонда Московской области. При этом пожар был всего один на общей площади 0,02 га. Всего же с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона возникло 134 лесных пожара, в том числе четыре торфяных на общей площади 138,83 га.