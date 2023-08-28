Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до +1 ночью 28 августа

В понедельник температура упадет из-за перемещения холодных воздушных масс с востока и северо-востока, а уже в следующую ночь поднимется до 17-18 градусов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ночью с понедельника на вторник в отдельных районах Подмосковья температура понизится до 1 градуса тепла. Днем во вторник ожидается до 18 градусов, а со среды температура начнет повышаться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра понижение температуры, воздушные массы перемещаются с востока, северо-востока, они прохладные. Ночью с понедельника на вторник в основном в Подмосковье будет от 6 до 10 градусов, но в отдельных районах Московской области ожидается понижение температуры до 1 градуса тепла. Это довольно прохладно", - сказал он.

По словам метеоролога, ночь со вторника на среду в Московском регионе уже будет теплее - 10-12 градусов. В ночь на четверг ожидается 12-14 градусов, на пятницу - 10-15 градусов.

Кроме того, днем во вторник прогнозируют облачную погоду, максимальные температуры будут около 17-18 градусов. Затем температура будет повышаться, в среду - 21-23 градуса, в четверг - 24-26 градусов, в пятницу - 25-27 градусов, а по Московской области до 28 градусов.

"Существенных осадков не ожидается за исключением вторника", - уточнил Вильфанд.