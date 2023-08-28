На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до 1 тыс. человек

Размеры выплаты составляет 5 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. В Краснодарском крае увеличили число лауреатов молодежной стипендии с 300 до 1 тыс. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году увеличили количество лауреатов специальной молодежной стипендии - с 300 до 1 тыс. человек. Средства получат 500 студентов и аспирантов вузов и 500 учащихся колледжей и техникумов", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что на Кубани много талантливой молодежи, которой уже в самое ближайшее время предстоит брать инициативу в свои руки, развивать регион и страну. "Поэтому стремимся поддерживать их активность - ежемесячно выплачиваем по 5 тыс. рублей ребятам, кто добивается выдающихся результатов в учебе, добровольческой и творческой деятельности", - заметил губернатор.

В свою очередь в пресс-службе краевой администрации пояснили, что среди кандидатов на получение специальной молодежной стипендии - представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики. "Накануне экспертная комиссия министерства образования Краснодарского края проверила принятые заявки, оценила успеваемость кандидатов, участие в социально значимых мероприятиях, программах и проектах, а также наличие наград, благодарственных писем, публикаций в научных журналах и упоминание в средствах массовой информации. Имена победителей опубликуют в ближайшее время", - заметили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что специальная молодежная стипендия администрации региона утверждена постановлением губернатора и подобная мера поддержки "направлена на социально активную молодежь, студентов и аспирантов, занятых общественной деятельностью".