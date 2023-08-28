В Кировской области сняли карантин по гриппу птиц

По словам начальника управления ветеринарии региона Сергея Чучалина, все ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия завершили

КИРОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области сняли карантин по гриппу птиц в регионе после ликвидации всех очагов заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Управление ветеринарии Кировской области информирует: в связи с проведением всего комплекса противоэпизоотических мероприятий указом губернатора <...> отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления ветеринарии Кировской области Сергея Чучалина, все ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия в регионе завершены.

В мае власти региона ввели карантин после обнаружения птичьего гриппа у чаек в нескольких муниципалитетах Кировской области. На территориях очагов запрещалось лечить больных птиц, вывозить продукты убоя птиц. Также в эпизоотических очагах нельзя было охотиться на птиц.

Всего в регионе в этом году зарегистрировали 10 очагов болезни птиц в семи районах. За все время карантина исследовали более 18 тыс. проб биологического материала от домашней птицы. Кроме того, обследовали более 20 тыс. личных подсобных хозяйств граждан и вакцинировали свыше 180 тыс. голов домашней сельскохозяйственной птицы.