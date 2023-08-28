В Одинцове построили третью по величине в России школу

Общая площадь учреждения составляет около 30 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области по итогу завершения строительства школы на 2,2 тыс. мест в Одинцовском округе, сообщила пресс-служба ведомства.

"Главгосстройнадзор Подмосковья выдал итоговый документ завершения строительства - заключение о соответствии (ЗОС) общеобразовательной школы на 2 200 учащихся на территории ЖК "Гусарская Баллада" в Одинцово. Учреждение строили два года, без отставаний от графика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая площадь учебного заведения составляет около 30 тыс. кв. м. Ожидается, что в каждой параллели будет от 8 до 10 классов. В старших классах планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному, физико-математическому направлениям. Также здесь сохранятся общеобразовательные классы.

В здании школы обустроены актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, просторные учебные кабинеты, два спортивных и два гимнастических зала, также оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.

"Школа в "Гусарской балладе" станет самой большой в Подмосковье и третьей по величине в России - после новой школы на 2 860 детей в Воронеже и на 2 500 учеников в районе промзоны ЗИЛ в Москве", - подчеркнули в пресс-службе.