В учебные заведения Петербурга поступили более 1 тыс. детей участников СВО

Губернатор города Александр Беглов отметил, что абитуриенты в основном выбирают технические специальности

ТАСС, 28 августа. Учебные заведения Санкт-Петербурга приняли на обучение более 1 тыс. детей военнослужащих и участников специальной военной операции. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в вузы города по соответствующей квоте поступили около 800 абитуриентов, колледжи приняли более 300 человек.

"Поручение президента выполнено, более 800 студентов (из числа детей участников СВО - прим. ТАСС) уже принято в различные вузы. Прежде всего выбирают Санкт-Петербургский университет, поступают в "Техноложку", Политех и Горный университет. В основном выбирают технические специальности. В колледжи зачислено 309 мальчишек и девчонок, они тоже выбирают в основном технические профессии", - сказал губернатор, отметив, что квота для поступления в вузы этой категории составляет 10% бюджетных мест.

Беглов также сообщил, что петербургская Театральная академия приняла 14 абитуриентов из Мариуполя, чтобы они после окончания обучения пополнили труппу Мариупольского драматического театра, восстановлением которого занимаются специалисты из Петербурга.

Пресс-служба Смольного ранее сообщила, что всего на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в вузы Петербурга принято более 29 тыс. абитуриентов.