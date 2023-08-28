Глава Башкирии поощрил ученика, победившего в международной олимпиаде по химии

Его учителя наградили почетной грамотой

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров поощрил благодарностью Вадима Харисова, завоевавшего золотую медаль на международной олимпиаде по химии среди школьников, сообщила пресс-служба руководителя республики.

"Вадим Харисов в составе сборной России завоевал золотую медаль 55-й Международной олимпиады по химии. Она прошла в Цюрихе (Швейцария) с участием школьников из 90 стран. Отметим, представитель Башкортостана победил в престижном научном состязании впервые за 20 лет. В состав российской сборной Вадим Харисов вошел благодаря победам на Всероссийской олимпиаде школьников по химии и на Международной Менделеевской олимпиаде в Казахстане", - говорится в сообщении.

Его учитель Айнур Гумеров награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан. Харисов учится в Республиканском инженерном лицее-интернате в Уфе.