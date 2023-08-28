Посол РФ выразил соболезнования в связи с гибелью 13 человек после дождей в Таджикистане

Семен Григорьев направил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел республики Сироджиддину Мухриддину

ДУШАНБЕ, 28 августа. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев направил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел республики Сироджиддину Мухриддину в связи с гибелью 13 человек из-за дождей, вызвавших сход селей и камнепады. Об этом сообщили в посольстве.

"От себя лично и от всего коллектива посольства России в Таджикистане выражаю искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия 27 августа. Российский народ разделяет скорбь и горечь утраты братского народа Таджикистана. Прошу передать глубокое сочувствие, слова поддержки родным и близким погибших", - приводится в сообщении текст письма посла.

В воскресенье в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады в районах республики. В пресс-службе президента Эмомали Рахмона сообщали, что от последствий стихии погибли 13 человек, в том числе 11 человек в городе Вахдат и еще двое в районе Рудаки. Глава государства поручил принять меры по ликвидации последствий ЧП.

В комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана сообщали, что в районах республики также были заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками были повреждены десятки автомобилей.