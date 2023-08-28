СМИ: порядка 350 граждан КНДР вернулись на родину из КНР наземным транспортом

Жители КНДР впервые с закрытия границы в январе 2020 года использовали для возвращения автомобильный транспорт, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Примерно 300-400 граждан КНДР в понедельник впервые с начала пандемии коронавируса пересекли на автобусах границу республики с КНР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Граждане республики отправились в пограничный город Синыйджу в КНДР из города Даньдун. Yonhap отмечает, что жители КНДР впервые с закрытия границы в январе 2020 года использовали для возвращения автомобильный транспорт.

22 августа фактически возобновились авиаперелеты между КНДР и КНР. Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили, что первые после пандемии рейсы между Владивостоком и Пхеньяном запланированы на 25 и 28 августа. Последний рейс из Пхеньяна во Владивосток состоялся 9 марта 2020 года.

27 августа Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб КНДР 26 августа разрешил согражданам, пребывающим за рубежом, вернуться в страну при условии прохождения недельного карантина.