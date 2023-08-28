В Подмосковье летом открыли свыше 1 тыс. веранд при кафе

Благодаря этому количество посадочных мест увеличилось более чем на 15 тыс. единиц

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. летних веранд в кафе открыли на территории Московской области в текущем сезоне. Это позволило создать бизнесу более 15 тыс. дополнительных посадочных мест, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В этом сезоне на территории региона работает более 1 тыс. летних кафе. Из них 467 открыто на земельных участках в государственной неразграниченной и муниципальной собственности. Благодаря открытию новых летних кафе, количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в летний период увеличилось более чем на 15 тыс. единиц", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что больше всего веранд было развернуто в Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

Поясняется, что в этом сезоне получить территорию под размещение летнего кафе можно с помощью новой упрощенной услуги за 1 день.