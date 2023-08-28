Эксперт считает, что вопросы оздоровления Байкала не решить одним законопроектом

Космонавт и общественный деятель Федор Юрчихин предложил принять программу по оздоровлению региона, в которой вопросы благоустройства решаются по отдельности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Решение проблем прибайкальской территории требует максимальной осторожности, их следует решать по отдельности, а не в комплексе, в том числе не через принятие какого-то одного законопроекта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, который с другими общественными деятелями, учеными и депутатами Госдумы принял участие в недавней поездке на Байкал.

Космонавт предложил принять программу правительства России по оздоровлению Байкала, в которой по отдельности рассмотрят такие вопросы, как строительство новых очистных сооружений, железной и автомобильной дороги, благоустройство сельских кладбищ, защиту от селевых потоков, трудоустройство местных жителей, оставшихся без работы после запрета на определенные виды деятельности. Вопрос об индивидуальном жилищном строительстве и выделении земельных участков под него Юрчихин предложил рассматривать отдельно от остальных.

"Мы пытаемся сделать некий комплексный законопроект, поправки к законопроекту, которые сразу решат все. Я убежден, по результатам этой поездки: когда вам надо решить сложное дифференциальное уравнение, и сразу не получается третья редакция, то, может быть, есть смысл разделить его на несколько простых уравнений и решать в каждом случае точечно?" - поставил вопрос Юрчихин.

Космонавт выразил благодарность за организацию поездки председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину, а также представителям местной власти.

Другая участница поездки, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина напомнила о хрупкости природных экосистем, в частности, сложившихся на Байкале. Профессор отметила, что даже обязательная высадка пяти деревьев вместо одного срубленного не означает восстановления природного равновесия. "Дело ведь не только в деревьях. При любой рубке нарушается экосистема в целом. И поэтому, когда говорят, что лес - возобновляемый ресурс, это неверно. Возобновляемый ресурс - древесина. А лес как экосистема - это не возобновляемый ресурс, особенно, когда ему уже двести лет, и там отрегулированы отношения между разными видами биоты. Мы сегодня не умеем создавать такие экосистемы, мы не знаем, как взаимодействуют между собой все эти виды биоты, чтобы создать условия проживания, для нас, для людей", - рассказала Лукина.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.