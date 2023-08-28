В Подмосковье привели в порядок дороги рядом с образовательными учреждениями

Также дорожники заменили порядка 470 знаков, установили 122 новых светофоров и 124 искусственные неровности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. переходов вблизи образовательных учреждений привели в нормативное состояние в Московской области в преддверии нового учебного года. Также были обустроены тротуары и отремонтировано покрытие ведущих к школам и колледжам дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Мы обследовали и привели в норматив почти 1,7 тыс. переходов вблизи образовательных учреждений - они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся. Также к новому учебному году дорожники завершили обустройство 15 км тротуаров и отремонтировали покрытие на 43 участках региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта региона Алексея Гержика.

В министерстве добавили, что также дорожники заменили порядка 470 знаков, установили 122 новых светофоров и 124 искусственные неровности. Кроме того, завершили ремонт почти 145 км покрытия на дорогах у школ, колледжей, техникумов, гимназий и других образовательных учреждений.