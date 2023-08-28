В Казани открылся первый центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

Всего он отберет 180 добровольцев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи начал работу на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан в Казани. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Для нас большая честь, что Республика Татарстан стала первым регионом, в котором началась подготовка к реализации волонтерской программы в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Впереди нас ждет плодотворная работа по набору волонтеров, думаю, что все пройдет на высшем уровне", - сказал исполнительный директор АНО "Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан" Айрат Мубаракшин.

Центр в Казани стал одной из четырех площадок, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа. Всего он отберет 180 волонтеров, 120 из которых - от Татарстана, а 60 - от Удмуртии.

"Первые центры привлечения и подготовки волонтеров приступают к активной практической работе, формированию корпуса волонтеров, начинают накапливать опыт, который будет важен для сообщества всех центров и для организации фестиваля в целом. Республика Татарстан - один из центров российского волонтерства и экспертизы в сфере добровольчества и социального развития. Мы не первый год работаем вместе, Татарстан - в числе площадок Ассоциации волонтерских центров по развитию проектов федерального уровня. Мы уверены в профессионализме коллег, знаем и ценим их энтузиазм", - сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.