28 августа, 14:08

Таможенники предотвратили ввоз в Россию запрещенного кошачьего корма с ГМО

При контроле ввозимых со стороны Финляндии грузов таможенники обнаружили 1,7 тыс. упаковок корма, импорт которого был запрещен Россельхознадзором еще в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни предотвратили незаконный ввоз в Россию со стороны Финляндии 20 тонн корма для кошек и собак, запрещенного Россельхознадзором из-за содержащихся там ГМО-компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Более 20 тонн запрещенного Россельхознадзором к ввозу на территорию Российской Федерации корма для животных обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни", - рассказали в пресс-службе.

При контроле ввозимых со стороны Финляндии грузов таможенники обнаружили 1,7 тыс. упаковок корма, импорт которого был запрещен Россельхознадзором еще в 2021 году. Запрет связан с обнаруженными в кормах ГМО-компонентами, которые не были заявлены самим производителем.

Запрещенная ко ввозу партия корма была отправлена обратно на территорию Финляндии. В отношении импортера возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров). 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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