В большинстве регионов Поволжья после дождей и холодов прогнозируют потепление

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алины Котилевской, на большей части ПФО к концу недели температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы

ТАСС, 28 августа. Скандинавский антициклон принесет в большинство регионов Приволжского федерального округа на этой неделе потепление после холодной и дождливой погоды. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Погода начнет улучшаться. Тот циклон, который портил погоду на прошлой неделе и в выходные, уходит на Южный Урал, поэтому пасмурная и дождливая погода сохранится только в Предуралье. На всей остальной территории благодаря скандинавскому антициклону, который усиливается, облака будут рассеиваться, и очень постепенно воздух начнет прогреваться", - сказала собеседница агентства.

Котилевская уточнила, что северный ветер пока будет удерживать температурный режим на уровне ниже климатической нормы. "Завтра на Средней Волге порядка 2 градусов ниже нормы, а ближе к границе с Казахстаном - на 4-5 градусов ниже нормы. Если говорить про конец недели, то температура уже вернется в норму. На большей части Поволжья она будет на 1-2 градуса выше нормы, а в Оренбуржье - на 1 градус ниже нормы и достаточно сильный северный ветер там будет сохраняться", - пояснила она.

Северный ветер и первые заморозки

В несколько регионов Поволжья в конце прошлой недели пришли первые заморозки. В Ульяновской области ночью и утром 26 августа местами на поверхности почвы температура опустилась до -1 градуса. Небольшой мороз зафиксировали и в Оренбургской области. По информации ГУ МЧС по региону, в период с 26 по 28 августа местами в северных районах отмечены заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. К заморозкам готовится и Пермский край. По информации синоптиков региона, усиливается вероятность первых морозов в ночные часы при прояснениях.

Холодная погода сопровождается сильным порывистым ветром. Так, в Удмуртии днем 29 августа местами по региону ожидается усиление северного ветра с порывами до 15-17 м/с, сообщили в ГУ МЧС по региону. Желтый уровень опасности в связи с сильным ветром объявили и в Самарской области, где 28 августа местами ожидается усиление северо-западного ветра, возможны порывы до 15-18 м/с. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, вечером 28 августа, а также ночью и днем 29 августа на территории республики местами ожидается сильный северный ветер порывами до 17-22 м/с. В Казани ночью и утром прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Чрезвычайная пожароопасность

Несмотря на существенное похолодание, в нескольких регионах Приволжского федерального округа сохраняется высокая пожароопасность. По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в республике местами сохраняется пожароопасность лесов пятого класса. В период с 29 августа по 4 сентября в отдельных районах Чувашии установится оранжевый уровень опасности.

Высокая пожароопасность по 4 сентября сохранится местами и в Нижегородской области. На юго-востоке области при этом ожидается чрезвычайная пожароопасность. Желтый уровень опасности объявлен в Ульяновской области - в период по 31 августа по западу региона сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов 5 класса на западе региона в период с 29 августа по 4 сентября. При таком классе опасности посещение лесов запрещено.